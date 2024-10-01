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Тоттенхэм - Манчестер Сити 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
30 Октября 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 30 Октября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Манчестер Сити
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити1 : 0
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Манчестер Сити5 : 0
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка английской лиги: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
0 : 0 0 : 3
Манчестер Сити
Уотфорд
2 : 1
Челси
Барроу
5 : 0
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
Болтон Уондерерс
5 : 1
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
1 : 0
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
29.10
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
29.10
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
30.10
Астон Вилла
Кристал Пэлас
30.10
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
30.10
Ньюкасл Юнайтед
Челси
30.10
Престон Норт Энд
Арсенал
30.10
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
30.10

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