Лас Розас - Севилья 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас Розас - Севилья, которое состоится 30 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас Розас
Лас-Росас-де-Мадрид
Севилья
Севилья
История личных встреч
|13.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|07.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 4 ДВ
|16.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|19.12.2019
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 0
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1