03:15 ()
Свернуть список

Лас Розас - Севилья 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Лас Розас
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас Розас - Севилья, которое состоится 30 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас Розас
Лас-Росас-де-Мадрид
Севилья
Севилья
История личных встреч
13.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Лас Розас0 : 3
07.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Лас Розас3 : 4 ДВ
16.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд Лас Розас1 : 0
19.12.2019 Кубок Испании 2-й раунд 3 : 0Лас Розас
25.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Севилья
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 5 : 1Севилья
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Севилья1 : 0
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Севилья
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Севилья2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close