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Дженоа - Фиорентина 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
31 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Дженоа
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фиорентина, которое состоится 31 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
22 Мексика зщ Хоан Васкес
33 Уругвай зщ Алан Маттурро
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
23 Италия пз Фабио Миретти
32 Дания пз Мортен Френнруп
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
19 Италия нп Андреа Пинамонти
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
6 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
24 Марокко пз Амир Ричардсон
29 Франция пз Ясин Адли
23 Италия пз Андреа Кольпани
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
7 Италия нп Риккардо Соттиль
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Дженоа1 : 4Фиорентина
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Фиорентина
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа0 : 0Фиорентина
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 0Дженоа
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 5 : 1Дженоа
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Дженоа0 : 3
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа1 : 1 5 : 6
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Фиорентина5 : 1
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 4Фиорентина
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 6Фиорентина
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Фиорентина2 : 1
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Фиорентина2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе1016
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан914
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи1011
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона109
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа96

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