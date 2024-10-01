Дженоа - Фиорентина 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
31 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фиорентина, которое состоится 31 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|23
|пз
|Фабио Миретти
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|6
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|24
|пз
|Амир Ричардсон
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 4
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|10
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|10
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6