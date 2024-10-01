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Днепр М - Динамо-Брест 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Днепр М
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Динамо-Брест, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Днепр М
07.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест4 : 0Днепр М
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Днепр М2 : 0Динамо-Брест
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Днепр М1 : 4Динамо-Брест
29.05.2018 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 1Днепр М
02.05.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Днепр М1 : 4Динамо-Брест
18.04.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо-Брест2 : 0Днепр М
15.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест3 : 0Днепр М
24.05.2017 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М1 : 0Динамо-Брест
01.11.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 1Днепр М
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Днепр М1 : 1
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Днепр М
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Днепр М0 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 2Днепр М
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Днепр М2 : 1
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 1Динамо-Брест
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Динамо-Брест
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2459
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2657
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2642
5 Витебск2641
6 Гомель2639
7 БАТЭ2637
8 Слуцк2635
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2630
12 Минск2626
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2615
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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