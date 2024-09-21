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Пройссен Мюнстер - Фортуна 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
01 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Пройссен Мюнстер
Фортуна

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Фортуна, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 3Пройссен Мюнстер
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 3Фортуна
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна0 : 3
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Фортуна
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна1020
2
Повышение
Ганновер-961019
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Карлсруэ1019
5 Гамбург1018
6 Герта1017
7 Эльверсберг1016
8 Нюрнберг1016
9 Магдебург1016
10 Кайзерслаутерн1015
11 Гройтер Фюрт1013
12 Кёльн1012
13 Дармштадт 981010
14 Ульм 1846108
15 Шальке-04108
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б108
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер107
18
Зона вылета
Ян104

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