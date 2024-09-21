Пройссен Мюнстер - Фортуна 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
01 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Фортуна, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|10
|20
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|10
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|19
|4
|Карлсруэ
|10
|19
|5
|Гамбург
|10
|18
|6
|Герта
|10
|17
|7
|Эльверсберг
|10
|16
|8
|Нюрнберг
|10
|16
|9
|Магдебург
|10
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|10
|15
|11
|Гройтер Фюрт
|10
|13
|12
|Кёльн
|10
|12
|13
|Дармштадт 98
|10
|10
|14
|Ульм 1846
|10
|8
|15
|Шальке-04
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ян
|10
|4