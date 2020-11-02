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ЦСКА - Спартак М 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
ЦСКА
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
СербияМарко Николич
СербияДеян Станкович
История личных встреч
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА4 : 2Спартак М
25.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й турЦСКА0 : 0Спартак М
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2ЦСКА
21.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
16.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022Кубок России1/4 финалаЦСКА0 : 1Спартак М
26.02.2022Россия - Премьер-Лига19-й турСпартак М0 : 2ЦСКА
20.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021Россия - Премьер-Лига27-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турЦСКА3 : 1Спартак М
26.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА0 : 0
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА0 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 6-й турЦСКА1 : 0
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 1ЦСКА
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 2ЦСКА
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур0 : 2Спартак М
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М2 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й тур0 : 1Спартак М
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турСпартак М0 : 3
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1330
3 Локомотив М1328
4 Динамо М1427
5 ЦСКА1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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