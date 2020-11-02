ЦСКА - Спартак М 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марко Николич
|Деян Станкович
История личных встреч
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|Локомотив М
|13
|28
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|ЦСКА
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8