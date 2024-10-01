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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
02 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
1ПортугалияврЖозе Са
4УругвайзщСантьяго Буэно
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
20АнглияпзТомми Дойл
5ГабонпзМарио Лемина
8БразилияпзЖоао Гомес
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
1АнглияврДин Хендерсон
27АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
18ЯпонияпзДаити Камада
19АнглияпзУилл Хьюз
9АнглиянпЭдди Нкетиа
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 3Кристал Пэлас
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2Вулверхэмптон
25.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
18.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 1Вулверхэмптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турКристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турКристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаВулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
30.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
20.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Вулверхэмптон
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 2
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур5 : 3Вулверхэмптон
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турВулверхэмптон1 : 2
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Вулверхэмптон
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турКристал Пэлас1 : 0
21.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 0Кристал Пэлас
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турКристал Пэлас0 : 1
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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