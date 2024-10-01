Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
02 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|20
|пз
|Томми Дойл
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|30.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1