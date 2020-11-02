Жирона - Леганес 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
02 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Леганес, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|21
|пз
|Янхель Эррера
|20
|нп
|Брайан Хиль
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|19
|нп
|Боян Миовски
|1
|вр
|Хуан Сориано
|22
|зщ
|Матия Настасич
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|12
|зщ
|Валентин Розье
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|27.02.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|3 : 0
|07.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|0 : 2
|11.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|0 : 1
|16.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|10.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|16.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|20.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|20.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 1
|17.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|11
|18
|7
|Осасуна
|11
|18
|8
|Атлетик Б
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Севилья
|11
|15
|11
|Сельта
|11
|13
|12
|Реал Сосьедад
|11
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Леганес
|11
|11
|15
|Хетафе
|11
|10
|16
|Эспаньол
|11
|10
|17
|Алавес
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7