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Жирона - Леганес 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
02 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Жирона
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Леганес, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Леганес
Леганес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
5 Испания зщ Давид Лопес
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
20 Испания нп Брайан Хиль
7 Уругвай нп Кристиан Стуани
19 Северная Македония нп Боян Миовски
1 Испания вр Хуан Сориано
22 Сербия зщ Матия Настасич
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
12 Франция зщ Валентин Розье
15 Испания зщ Энрик Франкеса
2 Испания зщ Адрия Альтимира
14 Сербия пз Дарко Брашанац
5 Перу пз Ренато Тапиа
17 Камерун пз Иван Неу
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Борха Саэс Хименес
История личных встреч
27.02.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Леганес1 : 1Жирона
06.12.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Жирона3 : 0Леганес
07.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Жирона0 : 2Леганес
11.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Леганес0 : 1Жирона
16.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Леганес0 : 2Жирона
10.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Жирона0 : 0Леганес
16.02.2018 Испания - Примера 24-й тур Жирона3 : 0Леганес
20.09.2017 Испания - Примера 5-й тур Леганес0 : 0Жирона
20.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Жирона1 : 1Леганес
17.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Леганес2 : 2Жирона
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Жирона
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 0Жирона
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Жирона2 : 0
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Жирона0 : 1
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Жирона2 : 1
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Леганес
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Леганес3 : 0
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 3 : 1Леганес
04.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Леганес0 : 0
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1120
5
Лига Европы
Мальорка1118
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1118
7 Осасуна1118
8 Атлетик Б1118
9 Райо Вальекано1116
10 Севилья1115
11 Сельта1113
12 Реал Сосьедад1112
13 Жирона1112
14 Леганес1111
15 Хетафе1110
16 Эспаньол1110
17 Алавес1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия117

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