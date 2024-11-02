Монца - Милан 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
02 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Милан, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Милан
Милан
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лацио
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Удинезе
|10
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|10
|14
|10
|Рома
|10
|13
|11
|Болонья
|9
|12
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6