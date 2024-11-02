01:20 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 ноября
Суббота 02 ноября
Свернуть список

Монца - Милан 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
02 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Монца
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Милан, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Милан
Милан
30 Италия вр Стефано Турати
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
13 Португалия зщ Педру Перейра
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
14 Италия пз Даниэль Мальдини
38 Франция пз Уоррен Бондо
32 Италия пз Маттео Пессина
47 Португалия нп Дани Карвалью
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Милан3 : 1Монца
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Монца4 : 2Милан
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Милан3 : 0Монца
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Монца1 : 1 5 : 6Милан
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Монца0 : 1Милан
22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Милан4 : 1Монца
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Милан4 : 1Монца
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 0Монца
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Монца2 : 2
21.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 3Монца
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Монца1 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 0Монца
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Милан3 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Милан1 : 0
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Милан
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Аталанта1019
4
Лига чемпионов
Фиорентина1019
5
Лига Европы
Лацио1019
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1018
7 Удинезе1016
8 Милан914
9 Торино1014
10 Рома1013
11 Болонья912
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close