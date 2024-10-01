Айнтрахт Ф - Бохум 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бохум, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|20
|зщ
|Иван Ордец
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|29
|пз
|Мориц Брошински
|10
|пз
|Дани де Вит
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1