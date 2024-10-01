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Айнтрахт Ф - Бохум 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Айнтрахт Ф
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бохум, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бохум
Бохум
1ГерманияврКевин Трапп
34ГерманиязщНнамди Коллинз
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
29ФранциязщНильс Нкунку
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
11ФранциянпУго Экитике
7ЕгипетнпОмар Мармуш
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
13ХорватиязщЯков Медич
20УкраиназщИван Ордец
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
29ГерманияпзМориц Брошински
10НидерландыпзДани де Вит
23ЯпонияпзКодзи Миёси
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турАйнтрахт Ф1 : 1Бохум
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБохум1 : 1Айнтрахт Ф
31.03.2023Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф1 : 1Бохум
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБохум3 : 0Айнтрахт Ф
13.03.2022Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бохум
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2013Кубок Германии2-й раундАйнтрахт Ф2 : 0Бохум
26.03.2010Германия - Бундеслига28-й турБохум1 : 2Айнтрахт Ф
01.11.2009Германия - Бундеслига11-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бохум
16.05.2009Германия - Бундеслига33-й турБохум2 : 0Айнтрахт Ф
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАйнтрахт Ф1 : 0
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф3 : 3
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Бохум
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБохум1 : 3
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 2Бохум
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБохум2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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