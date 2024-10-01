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Аякс - ПСВ Эйндховен 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
02 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
32 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
7 США пз Малик Тилльман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Аякс1 : 1ПСВ Эйндховен
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Аякс
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс1 : 2ПСВ Эйндховен
30.07.2022 Суперкубок Нидерландов 2022 Финал Аякс3 : 5ПСВ Эйндховен
17.04.2022 Кубок Нидерландов Финал ПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Аякс5 : 0ПСВ Эйндховен
07.08.2021 Суперкубок Нидерландов 2021 Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Аякс
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Аякс1 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 3Аякс
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 4Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Аякс3 : 1
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Аякс922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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