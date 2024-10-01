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Фейеноорд - АЗ Алкмар 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фейеноорд
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
16 Испания зщ Уго Буэно
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
38 Гана нп Ибрахим Осман
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
23 Швеция пз Майкель Лахдо
16 Япония пз Сеия Маикума
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
22 Нидерланды нп Максим Деккер
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
07.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Фейеноорд2 : 0АЗ Алкмар
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
18.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 3Фейеноорд
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар4 : 2Фейеноорд
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 3АЗ Алкмар
26.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фейеноорд0 : 3АЗ Алкмар
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фейеноорд0 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 0 : 2Фейеноорд
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Фейеноорд
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 5Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 1
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар2 : 2
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Аякс922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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