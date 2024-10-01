Фейеноорд - АЗ Алкмар 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Юстин Бейло
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|21
|нп
|Эрнест Поку
|22
|нп
|Максим Деккер
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 3
|26.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|10
|12
|11
|Спарта
|10
|11
|12
|Херенвен
|10
|11
|13
|НЕК Неймеген
|10
|10
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Хераклес
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1