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Кардифф Сити - Норвич Сити 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Кардифф Сити
Норвич Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Норвич Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Норвич Сити4 : 1Кардифф Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити2 : 3Норвич Сити
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити2 : 0Кардифф Сити
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Кардифф Сити1 : 0Норвич Сити
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити1 : 2Норвич Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Норвич Сити2 : 0Кардифф Сити
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити1 : 3Норвич Сити
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Норвич Сити0 : 2Кардифф Сити
01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Кардифф Сити3 : 1Норвич Сити
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Кардифф Сити0 : 1Норвич Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Кардифф Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Кардифф Сити2 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Кардифф Сити5 : 0
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Кардифф Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Кардифф Сити1 : 0
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Норвич Сити3 : 3
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Норвич Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Норвич Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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