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Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Плимут Аргайл0 : 2Лидс Юнайтед
06.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Плимут Аргайл1 : 4 ДВЛидс Юнайтед
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Лидс Юнайтед1 : 1Плимут Аргайл
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Плимут Аргайл
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Плимут Аргайл3 : 3
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 5 : 0Плимут Аргайл
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Плимут Аргайл2 : 1
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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