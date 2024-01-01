Акрон - Крылья Советов 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Крылья Советов, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|30.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|02.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|28.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Акрон» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8