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Акрон - Крылья Советов 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Акрон
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Крылья Советов, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
30.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиКрылья Советов0 : 3Акрон
02.05.2021ФНЛ - Первый дивизион40-й турАкрон1 : 2Крылья Советов
07.11.2020ФНЛ - Первый дивизион20-й турКрылья Советов3 : 0Акрон
26.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 1Акрон
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й турАкрон0 : 1
18.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турАкрон0 : 5
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й турАкрон2 : 2
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й тур5 : 1Акрон
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов6 : 0
28.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турКрылья Советов1 : 2
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 1Крылья Советов
24.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турКрылья Советов3 : 6
20.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 2Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Акрон» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1412
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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