Ахмат - Пари Нижний Новгород 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
03 Ноября 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|11.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8