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Ахмат - Пари Нижний Новгород 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
03 Ноября 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ахмат
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Ахмат
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1Пари Нижний Новгород
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород4 : 0Ахмат
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат5 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Ахмат
11.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород3 : 2Ахмат
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 2Ахмат
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Ахмат
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 0Ахмат
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ахмат2 : 3
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 2Пари Нижний Новгород
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1412
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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