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Факел - Химки 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
03 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Факел
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Химки, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
03.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турФакел1 : 1Химки
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турХимки0 : 0Факел
30.06.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиХимки0 : 1Факел
20.02.2020Кубок ФНЛГруппа B. 3-й турХимки1 : 1Факел
21.09.2019ФНЛ - Первый дивизион14-й турФакел0 : 3Химки
03.03.2019ФНЛ - Первый дивизион25-й турХимки1 : 1Факел
18.08.2018ФНЛ - Первый дивизион7-й турФакел2 : 0Химки
06.05.2018ФНЛ - Первый дивизион37-й турХимки1 : 3Факел
21.10.2017ФНЛ - Первый дивизион19-й турФакел0 : 1Химки
12.03.2017ФНЛ - Первый дивизион26-й турХимки0 : 0Факел
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 2Факел
26.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур0 : 0Факел
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяФакел3 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й турФакел0 : 1
18.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 3Факел
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турХимки3 : 4
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й тур2 : 0Химки
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турХимки2 : 0
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур4 : 0Химки
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й турХимки2 : 2 8 : 7
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Факел» — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1412
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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