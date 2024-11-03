Факел - Химки 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
03 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Химки, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Химки
Химки
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|03.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|30.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 3
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 3
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 1
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Факел» — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8