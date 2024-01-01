00:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 02 ноября
Воскресенье 03 ноября
Свернуть список

Краснодар - Оренбург 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Ноября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияИльшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович
История личных встреч
03.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турКраснодар2 : 1Оренбург
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турОренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022МИР Российская Премьер-лига17-й турОренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022МИР Российская Премьер-лига6-й турКраснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020Россия - Премьер-Лига24-й турОренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019Россия - Премьер-Лига14-й турКраснодар1 : 1Оренбург
11.03.2019Россия - Премьер-Лига19-й турКраснодар2 : 2Оренбург
26.08.2018Россия - Премьер-Лига5-й турОренбург1 : 1Краснодар
17.07.2018Товарищеские матчи (клубы) - 2018Июль 2018Краснодар1 : 0Оренбург
07.05.2017Россия - Премьер-Лига27-й турОренбург1 : 0Краснодар
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар4 : 1
28.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 2Краснодар
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 0Краснодар
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 6-й турКраснодар1 : 2
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 3Краснодар
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться3 : 1Оренбург
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турОренбург1 : 2
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяОренбург1 : 1
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турОренбург2 : 0
20.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турОренбург2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Некоторые уже начинают привыкать, что «Краснодар» – лидер РПЛ. Это не так уж и трудно, если не забывать прошлый сезон, когда клуб находился на первом месте бо́льшую часть времени.После победы над «Зенитом» «быки» взлетели на вершину Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна 0'Слишковичу совсем не позавидуешь Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1412
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close