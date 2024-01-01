Краснодар - Оренбург 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Ноября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Ильшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Июль 2018
|1 : 0
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|28.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
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Некоторые уже начинают привыкать, что «Краснодар» – лидер РПЛ. Это не так уж и трудно, если не забывать прошлый сезон, когда клуб находился на первом месте бо́льшую часть времени.После победы над «Зенитом» «быки» взлетели на вершину Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна 0'Слишковичу совсем не позавидуешь Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8