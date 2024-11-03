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Чайка - Тюмень 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
Чайка
Тюмень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Тюмень, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 0 4 : 2Чайка
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур2 : 3Чайка
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турЧайка2 : 2
17.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаЧайка2 : 0
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турЧайка0 : 0
29.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаТюмень3 : 0
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турТюмень4 : 1
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турТюмень0 : 3
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаТюмень0 : 0 4 : 3
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Енисей1723
8 Чайка1622
9 Нефтехимик1622
10 Ротор1722
11 СКА-Хабаровск1621
12 Родина1620
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Уфа1717
16
Зона вылета
Алания1717
17
Зона вылета
Шинник1615
18
Зона вылета
Тюмень169

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