Чайка - Тюмень 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Тюмень, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|17.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|4 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|16
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Енисей
|17
|23
|8
|Чайка
|16
|22
|9
|Нефтехимик
|16
|22
|10
|Ротор
|17
|22
|11
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|12
|Родина
|16
|20
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Уфа
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Шинник
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9