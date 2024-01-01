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Манчестер Юнайтед - Челси 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
18 Бразилия пз Каземиро
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
24 Англия зщ Рис Джеймс
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой (и.о.)
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3Манчестер Юнайтед
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Челси
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Челси
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 4Челси
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Челси
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Арсенал1018
5
Лига Европы
Астон Вилла918
6 Челси917
7 Брайтон энд Хоув Альбион1016
8 Борнмут1015
9 Ньюкасл Юнайтед1015
10 Тоттенхэм Хотспур913
11 Брентфорд913
12 Фулхэм912
13 Манчестер Юнайтед911
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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