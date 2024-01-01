Манчестер Юнайтед - Челси 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|18
|пз
|Каземиро
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой (и.о.)
|Энцо Мареска
История личных встреч
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|9
|18
|6
|Челси
|9
|17
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|8
|Борнмут
|10
|15
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Фулхэм
|9
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3