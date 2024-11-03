Тулуза - Реймс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Реймс, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Реймс
Реймс
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|72
|пз
|Амаду Коне
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|71
|пз
|Яя Фофана
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Лука Элснер
История личных встреч
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 4 ДВ
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Реймс
|9
|14
|8
|Ланс
|10
|14
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|10
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4