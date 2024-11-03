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Тулуза - Реймс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Тулуза
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Реймс, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Реймс
Реймс
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
15НорвегияпзАрон Дённум
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
2КениязщДжозеф Окуму
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
72ГвинеяпзАмаду Коне
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
71МалипзЯя Фофана
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
04.02.2024Франция - Лига 120-й турРеймс2 : 3Тулуза
22.10.2023Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1Реймс
26.02.2023Франция - Лига 125-й турРеймс3 : 0Тулуза
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаТулуза3 : 1Реймс
11.09.2022Франция - Лига 17-й турТулуза1 : 0Реймс
14.12.2019Франция - Лига 118-й турТулуза0 : 1Реймс
10.02.2019Франция - Лига 124-й турТулуза1 : 1Реймс
22.01.2019Кубок Франции1/16 финалаТулуза4 : 4 ДВРеймс
05.12.2018Франция - Лига 116-й турРеймс0 : 1Тулуза
09.01.2016Франция - Лига 120-й турРеймс1 : 3Тулуза
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 3Тулуза
20.10.2024Франция — Лига 18-й турТулуза1 : 1
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 1Тулуза
29.09.2024Франция — Лига 16-й турТулуза1 : 2
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 0Тулуза
26.10.2024Франция — Лига 19-й турРеймс1 : 2
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур2 : 1Реймс
06.10.2024Франция — Лига 17-й турРеймс4 : 2
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 3Реймс
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРеймс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Лилль1018
4
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель917
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Реймс914
8 Ланс1014
9 Страсбург913
10 Брест1013
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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