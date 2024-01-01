Гавр - Монпелье 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монпелье, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|46
|нп
|Ильес Хусни
|28
|нп
|Андре Айю
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|7
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Реймс
|9
|14
|8
|Ланс
|10
|14
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|10
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4