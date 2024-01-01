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Гавр - Монпелье 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Гавр
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монпелье, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
8МароккозщЯсин Кехта
18ФранциязщЯнис Зуауи
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
5МароккопзУссама Таргаллин
46ФранциянпИльес Хусни
28ГананпАндре Айю
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
5МализщМодибо Саньян
47ФранциязщЯэль Муанга
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
19ФранцияпзРабби Нзингула
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
7ФранцияпзАрно Норден
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
31.03.2024Франция - Лига 127-й турГавр0 : 2Монпелье
13.08.2023Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 2Гавр
25.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 0Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Гавр
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 1Гавр
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМонпелье0 : 3
20.10.2024Франция — Лига 18-й турМонпелье0 : 5
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур4 : 2Монпелье
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур2 : 1Монпелье
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонпелье3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Лилль1018
4
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель917
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Реймс914
8 Ланс1014
9 Страсбург913
10 Брест1013
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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