Фрайбург - Майнц 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
03 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|16
|зщ
|Штефан Белл
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|8
|15
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Аугсбург
|9
|11
|11
|Хайденхайм
|9
|10
|12
|Боруссия М
|8
|10
|13
|Вольфсбург
|9
|9
|14
|Майнц
|8
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1