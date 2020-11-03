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Фрайбург - Майнц 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
03 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фрайбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
6 Германия пз Патрик Остерхаге
27 Германия пз Николас Хефлер
42 Япония пз Рицу Доан
32 Италия пз Винченцо Грифо
18 Турция нп Эрен Динкчи
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
27 Германия вр Робин Центнер
31 Германия зщ Доминик Кор
16 Германия зщ Штефан Белл
5 Германия зщ Максим Лайч
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Фрайбург
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 0Фрайбург
22.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург1 : 3Майнц
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Майнц1 : 2Фрайбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига 1-й тур Фрайбург3 : 0Майнц
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Фрайбург2 : 1
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 3 : 1Фрайбург
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург3 : 1
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1Фрайбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Фрайбург0 : 3
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 4
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц0 : 2
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 3Майнц
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург815
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Вердер812
10 Аугсбург911
11 Хайденхайм910
12 Боруссия М810
13 Вольфсбург99
14 Майнц89
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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