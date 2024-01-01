00:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 02 ноября
Воскресенье 03 ноября
Свернуть список

Боруссия М - Вердер 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
03 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Боруссия М
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
33 Германия вр Мориц Николас
22 Австрия зщ Штефан Лайнер
3 Япония зщ Коу Итакура
5 Германия зщ Марвин Фридрих
29 США зщ Джозеф Скалли
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция пз Франк Онора
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
22 Аргентина зщ Хулиан Малатини
32 Австрия зщ Марко Фридль
5 Германия зщ Амос Пипер
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
11 Германия нп Джастин Нджинма
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Оле Вернер
История личных встреч
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер2 : 2Боруссия М
15.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
17.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер5 : 1Боруссия М
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 4Боруссия М
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Боруссия М1 : 0Вердер
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер0 : 0Боруссия М
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М3 : 1Вердер
07.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Вердер
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер1 : 3Боруссия М
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Боруссия М
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 1Боруссия М
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М3 : 2
04.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 1Боруссия М
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Вердер
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Вердер2 : 2
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 4Вердер
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 3 : 4Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург815
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Вердер812
10 Аугсбург911
11 Хайденхайм910
12 Боруссия М810
13 Вольфсбург99
14 Майнц89
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close