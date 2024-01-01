Боруссия М - Вердер 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
03 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
|33
|вр
|Мориц Николас
|22
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Оле Вернер
История личных встреч
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|17.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|8
|15
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Аугсбург
|9
|11
|11
|Хайденхайм
|9
|10
|12
|Боруссия М
|8
|10
|13
|Вольфсбург
|9
|9
|14
|Майнц
|8
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1