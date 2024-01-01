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Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
03 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПЕК Зволле
Зволле
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
11НидерландыпзБобби Адеканье
7ДанияпзЯкоб Бреум
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
1НидерландыврЯспер Схенделар
2КюрасаозщШерел Флоранус
3НидерландызщОливье Артссен
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
34НидерландыпзNick Fichtinger
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
50БолгарияпзФилип Крастев
11БельгиянпДилан Мбайо
9НидерландынпДилан Венте
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
11.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГоу Эхед Иглс1 : 1ПЕК Зволле
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПЕК Зволле1 : 1Гоу Эхед Иглс
03.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турПЕК Зволле0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГоу Эхед Иглс1 : 0ПЕК Зволле
19.03.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс1 : 3ПЕК Зволле
30.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турПЕК Зволле3 : 1Гоу Эхед Иглс
15.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турПЕК Зволле0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.10.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс3 : 2ПЕК Зволле
16.03.2014Нидерланды - Эредивизия28-й турПЕК Зволле2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.12.2013Нидерланды - Эредивизия16-й турГоу Эхед Иглс4 : 1ПЕК Зволле
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турГоу Эхед Иглс1 : 5
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турГоу Эхед Иглс4 : 1
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 1Гоу Эхед Иглс
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд4 : 3 ДВПЕК Зволле
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур6 : 0ПЕК Зволле
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турПЕК Зволле1 : 2
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур1 : 1ПЕК Зволле
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турПЕК Зволле1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте1121
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд1019
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1115
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1112
11 Хераклес1112
12 Спарта1011
13 Херенвен1011
14 НЕК Неймеген1010
15 Гронинген109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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