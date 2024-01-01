Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
03 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Йонни Янсен
История личных встреч
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|19.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|30.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 1
|15.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|19.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 2
|16.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|2 : 0
|08.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|16-й тур
|4 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|11
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|11
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|11
|12
|11
|Хераклес
|11
|12
|12
|Спарта
|10
|11
|13
|Херенвен
|10
|11
|14
|НЕК Неймеген
|10
|10
|15
|Гронинген
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1