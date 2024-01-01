Спарта - Утрехт 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
03 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Утрехт, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Рик Мейссен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|19
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|10
|нп
|Тейлор Бут
|20
|нп
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Рон Янс
История личных встреч
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|24.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 3
|15.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 6 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|11
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|11
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|11
|12
|11
|Хераклес
|11
|12
|12
|Спарта
|10
|11
|13
|Херенвен
|10
|11
|14
|НЕК Неймеген
|10
|10
|15
|Гронинген
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1