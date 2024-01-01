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Спарта - Утрехт 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
03 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Спарта
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Утрехт, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Утрехт
Утрехт
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщMarvin Young
4НидерландызщРик Мейссен
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
6НорвегияпзДжошуа Китолано
8НидерландыпзПелле Клемент
7НидерландыпзКамиель Негли
10БельгияпзАрно Версейрен
11НидерландыпзМохамед Нассо
19КанаданпШарль-Андреас Брим
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
9НидерландызщДавид Мин
6ДанияпзОскар Фрауло
21СШАпзПакстен Ааронсон
7ДанияпзВиктор Йенсен
10СШАнпТейлор Бут
20ФранциянпЙоанн Катлин
Главные тренеры
НидерландыЙерун Рейсдейк
НидерландыРон Янс
История личных встреч
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаУтрехт3 : 1Спарта
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт0 : 1Спарта
26.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турСпарта1 : 2Утрехт
04.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матчСпарта0 : 1 5 : 4Утрехт
01.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матчУтрехт1 : 2Спарта
24.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турСпарта0 : 3Утрехт
23.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турУтрехт3 : 1Спарта
23.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турСпарта0 : 3Утрехт
15.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турУтрехт4 : 0Спарта
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турСпарта0 : 0Утрехт
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 6 ДВСпарта
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 0Спарта
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турСпарта2 : 2
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур2 : 1Спарта
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турСпарта1 : 1
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 2Утрехт
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турУтрехт0 : 2
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур0 : 1Утрехт
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турУтрехт3 : 2
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте1121
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд1019
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1115
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1112
11 Хераклес1112
12 Спарта1011
13 Херенвен1011
14 НЕК Неймеген1010
15 Гронинген109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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