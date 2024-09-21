АВС - Фамаликан 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
03 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фамаликан, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|11
|нп
|Бабатунде Акинсола
|29
|нп
|Зе Луиш
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|23
|пз
|Жил Диаш
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|АВС
|9
|9
|12
|Эшторил
|9
|9
|13
|Риу Аве
|10
|9
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4