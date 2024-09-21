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АВС - Фамаликан 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
03 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
АВС
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фамаликан, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
13МексикаврГильермо Очоа
2ПортугалиязщФернанду Феррейра
42КолумбиязщCristian Devenish
24Португалиязщ Кики
6ФранцияпзБаптист Ру
12БразилияпзГуставо Ассунсао
15Испанияпз Хауме
14БразилияпзЛукас Пиазон
17ЭквадорнпJohn Mercado
11ШвециянпБабатунде Акинсола
29Кабо-Верденп Зе Луиш
1РоссияврИван Злобин
2Бразилиязщ Калегари
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
5Португалиязщ Рафа Соареш
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
23ПортугалияпзЖил Диаш
18ФинляндияпзОтсо Лииматта
10Португалияпз Рошинья
11ИспаниянпOscar Aranda
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
28.10.2024Португалия — Примейра9-й турАВС0 : 5
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финалаАВС0 : 2АВС
05.10.2024Португалия — Примейра8-й тур1 : 1АВС
30.09.2024Португалия — Примейра7-й турАВС0 : 0
22.09.2024Португалия — Примейра6-й тур3 : 0АВС
26.10.2024Португалия — Примейра9-й турФамаликан0 : 3
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финалаАВС0 : 2Фамаликан
04.10.2024Португалия — Примейра8-й тур1 : 1Фамаликан
29.09.2024Португалия — Примейра7-й турФамаликан0 : 0
21.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте910
11 АВС99
12 Эшторил99
13 Риу Аве109
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела106
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе104

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