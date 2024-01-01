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Витория Гимарайнш - Морейренсе 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
03 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Витория Гимарайнш
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия пз Joao Mendes
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
14 Кабо-Верде зщ Понк
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
6 Португалия пз Рубен Рамуш
80 Гана пз Лоуренс Офори
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
11 Бразилия пз Алан де Соуза
31 Бразилия пз Мадсон
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0Витория Гимарайнш
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Морейренсе
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 1Витория Гимарайнш
19.05.2019 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе1 : 3Витория Гимарайнш
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3Витория Гимарайнш
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
02.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Витория Гимарайнш3 : 1
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 2Морейренсе
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Морейренсе
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 0
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Морейренсе
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте910
11 АВС99
12 Эшторил99
13 Риу Аве109
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела106
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе104

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