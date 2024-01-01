Витория Гимарайнш - Морейренсе 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
03 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|02.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|АВС
|9
|9
|12
|Эшторил
|9
|9
|13
|Риу Аве
|10
|9
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4