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Порту - Эшторил 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
03 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Порту
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
99ПортугалияврДиогу Кошта
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
24АргентиназщПатрисио Перес
3ПортугалиязщТьягу Джало
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
22АргентинапзАлан Варела
16ИспанияпзНико Гонсалес
10ПортугалияпзФабиу Виейра
19АнглиянпДэнни Намасо
9ИспаниянпСаму Омородион
27ИспанияврХоэль Роблес
20ПортугалиязщWagner Pina
23ПортугалиязщПедру Алвару
44ТогозщКевен Бома
24ПортугалиязщПедру Амарал
7БразилияпзВинисиус Заносело
10ШотландияпзДжордан Холсгров
6ИспанияпзАлехандро Орельяна
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
9ИспаниянпАлехандро Маркес
17Кабо-ВерденпFabricio Garcia
Главные тренеры
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
30.03.2024Португалия — Примейра27-й турЭшторил1 : 0Порту
09.01.2024Кубок Португалии1/8 финалаЭшторил0 : 4Порту
03.11.2023Португалия — Примейра10-й турПорту0 : 1Эшторил
10.03.2023Португалия - Примейра24-й турПорту3 : 2Эшторил
17.09.2022Португалия - Примейра7-й турЭшторил1 : 1Порту
14.05.2022Португалия - Примейра34-й турПорту2 : 0Эшторил
08.01.2022Португалия - Примейра17-й турЭшторил2 : 3Порту
21.02.2018Португалия - Примейра18-й турЭшторил1 : 3Порту
09.08.2017Португалия - Примейра1-й турПорту4 : 0Эшторил
28.01.2017Португалия - Примейра19-й турЭшторил1 : 2Порту
28.10.2024Португалия — Примейра9-й тур0 : 5Порту
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турПорту2 : 0
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финала0 : 3Порту
06.10.2024Португалия — Примейра8-й турПорту2 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турПорту3 : 3
26.10.2024Португалия — Примейра9-й турЭшторил4 : 1
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финала0 : 0 4 : 3Эшторил
06.10.2024Португалия — Примейра8-й тур1 : 0Эшторил
27.09.2024Португалия — Примейра7-й турЭшторил0 : 3
21.09.2024Португалия — Примейра6-й тур2 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте910
11 АВС99
12 Эшторил99
13 Риу Аве109
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела106
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе104

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