Порту - Эшторил 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
03 Ноября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Саму Омородион
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|20
|зщ
|Wagner Pina
|23
|зщ
|Педру Алвару
|44
|зщ
|Кевен Бома
|24
|зщ
|Педру Амарал
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|17
|нп
|Fabricio Garcia
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|03.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|АВС
|9
|9
|12
|Эшторил
|9
|9
|13
|Риу Аве
|10
|9
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4