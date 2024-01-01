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Миллуолл - Бёрнли 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
03 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Миллуолл
Бёрнли

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Бёрнли, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
21.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл1 : 1Бёрнли
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бёрнли2 : 0Миллуолл
23.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Миллуолл0 : 2Бёрнли
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 1Миллуолл
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Миллуолл1 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Миллуолл1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Миллуолл
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Миллуолл
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бёрнли0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Бёрнли
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бёрнли
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бёрнли1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1223
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Блэкберн Роверс1319
8 Бристоль Сити1319
9 Норвич Сити1318
10 Мидлсбро1318
11 Миллуолл1216
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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