Нафтан - Шахтёр С 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
03 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Шахтёр С, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|16.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 5
|20.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 4
|27.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|25
|62
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|27
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|26
|52
|4
|Динамо-Брест
|27
|45
|5
|Витебск
|27
|41
|6
|Гомель
|26
|39
|7
|БАТЭ
|27
|37
|8
|Слуцк
|27
|35
|9
|Ислочь
|26
|34
|10
|Арсенал
|26
|33
|11
|Славия-Мозырь
|27
|31
|12
|Минск
|27
|27
|13
|Сморгонь
|25
|24
|14
|Нафтан
|26
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|27
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|26
|1