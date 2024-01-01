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Нафтан - Шахтёр С 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
03 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Нафтан
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Шахтёр С, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Шахтёр С0 : 0Нафтан
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан1 : 1Шахтёр С
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С2 : 1Нафтан
04.11.2017 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан1 : 5Шахтёр С
20.06.2017 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Шахтёр С2 : 1Нафтан
28.08.2016 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан1 : 1Шахтёр С
29.04.2016 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С2 : 0Нафтан
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Нафтан3 : 4Шахтёр С
27.06.2015 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С1 : 0Нафтан
02.11.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 0Шахтёр С
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 3 : 0Нафтан
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Нафтан
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 1
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Шахтёр С
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Шахтёр С0 : 3
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Шахтёр С
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2741
6 Гомель2639
7 БАТЭ2737
8 Слуцк2735
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2731
12 Минск2727
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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