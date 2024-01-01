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Кайзерслаутерн - Магдебург 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
03 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Кайзерслаутерн
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Магдебург, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турКайзерслаутерн4 : 1Магдебург
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турМагдебург4 : 1Кайзерслаутерн
03.03.2023Германия - Вторая Бундеслига23-й турМагдебург2 : 0Кайзерслаутерн
28.08.2022Германия - Вторая Бундеслига6-й турКайзерслаутерн4 : 4Магдебург
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Кайзерслаутерн
26.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур3 : 4Кайзерслаутерн
19.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турКайзерслаутерн3 : 0
05.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й тур1 : 0Кайзерслаутерн
28.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й тур0 : 0Кайзерслаутерн
27.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й турМагдебург0 : 3
20.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й тур3 : 1Магдебург
06.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й турМагдебург2 : 2
28.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й тур1 : 2Магдебург
22.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турМагдебург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Фортуна1120
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Карлсруэ1119
5 Гамбург1018
6 Герта1017
7 Эльверсберг1116
8 Нюрнберг1016
9 Магдебург1016
10 Кайзерслаутерн1015
11 Дармштадт 981113
12 Гройтер Фюрт1113
13 Кёльн1012
14 Пройссен Мюнстер1110
15 Ульм 1846119
16
Стыковая зона
Шальке-04119
17
Зона вылета
Айнтрахт Б108
18
Зона вылета
Ян117

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