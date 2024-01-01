Кайзерслаутерн - Магдебург 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
03 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Магдебург, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|03.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 4
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Фортуна
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|19
|4
|Карлсруэ
|11
|19
|5
|Гамбург
|10
|18
|6
|Герта
|10
|17
|7
|Эльверсберг
|11
|16
|8
|Нюрнберг
|10
|16
|9
|Магдебург
|10
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|10
|15
|11
|Дармштадт 98
|11
|13
|12
|Гройтер Фюрт
|11
|13
|13
|Кёльн
|10
|12
|14
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
|15
|Ульм 1846
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7