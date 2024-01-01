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Падерборн 07 - Айнтрахт Б 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
03 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Падерборн 07
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Айнтрахт Б, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
15.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й турПадерборн 071 : 2Айнтрахт Б
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турАйнтрахт Б1 : 3Падерборн 07
28.04.2023Германия - Вторая Бундеслига30-й турПадерборн 075 : 1Айнтрахт Б
22.10.2022Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.04.2021Германия - Вторая Бундеслига29-й турАйнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.12.2020Германия - Вторая Бундеслига12-й турПадерборн 072 : 2Айнтрахт Б
01.04.2016Германия - Вторая Бундеслига28-й турАйнтрахт Б2 : 1Падерборн 07
16.10.2015Германия - Вторая Бундеслига11-й турПадерборн 072 : 0Айнтрахт Б
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаПадерборн 070 : 1
25.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур1 : 2Падерборн 07
19.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й тур3 : 0Падерборн 07
04.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й турПадерборн 073 : 0
28.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й тур2 : 2Падерборн 07
27.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й турАйнтрахт Б1 : 1
18.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й тур3 : 1Айнтрахт Б
06.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й турАйнтрахт Б2 : 0
27.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й тур3 : 1Айнтрахт Б
21.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турАйнтрахт Б2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Фортуна1120
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Карлсруэ1119
5 Гамбург1018
6 Герта1017
7 Эльверсберг1116
8 Нюрнберг1016
9 Магдебург1016
10 Кайзерслаутерн1015
11 Дармштадт 981113
12 Гройтер Фюрт1113
13 Кёльн1012
14 Пройссен Мюнстер1110
15 Ульм 1846119
16
Стыковая зона
Шальке-04119
17
Зона вылета
Айнтрахт Б108
18
Зона вылета
Ян117

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