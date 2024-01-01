Падерборн 07 - Айнтрахт Б 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
03 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Айнтрахт Б, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|5 : 1
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Фортуна
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|19
|4
|Карлсруэ
|11
|19
|5
|Гамбург
|10
|18
|6
|Герта
|10
|17
|7
|Эльверсберг
|11
|16
|8
|Нюрнберг
|10
|16
|9
|Магдебург
|10
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|10
|15
|11
|Дармштадт 98
|11
|13
|12
|Гройтер Фюрт
|11
|13
|13
|Кёльн
|10
|12
|14
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
|15
|Ульм 1846
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7