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Фулхэм - Брентфорд 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фулхэм
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
27 Германия пз Витали Янельт
6 Дания пз Кристиан Нёргор
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Дания Томас Франк
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0Фулхэм
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм0 : 3Брентфорд
06.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брентфорд3 : 2Фулхэм
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм3 : 2Брентфорд
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Фулхэм0 : 2Брентфорд
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд1 : 0Фулхэм
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Фулхэм1 : 1Брентфорд
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Брентфорд3 : 1Фулхэм
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Фулхэм
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Фулхэм1 : 3
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Фулхэм
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Фулхэм
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брентфорд1 : 1 5 : 4
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брентфорд4 : 3
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Брентфорд
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд5 : 3
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Борнмут1015
10 Ньюкасл Юнайтед1015
11 Брентфорд913
12 Фулхэм912
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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