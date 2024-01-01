Фулхэм - Брентфорд 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Марку Силва
|Томас Франк
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|06.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Борнмут
|10
|15
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Фулхэм
|9
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3