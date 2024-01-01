Аль-Ахли - Аль-Шорта 04 Ноября прямая трансляция
04 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Шорта, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|24.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа C. 3-й тур
|0 : 3
|17.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|14.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|5 : 0
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/2 финала
|0 : 1
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|2 : 4
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Аль-Садд
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Аль-Наср
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Аль-Васл
|3
|6
| 6
1/8 финала
|Эстегляль
|3
|3
| 7
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|3
|3
| 8
1/8 финала
|Пахтакор
|3
|2
|9
|Аль-Шорта
|3
|2
|10
|Персеполис
|3
|1
|11
|Аль-Айн
|3
|1
|12
|Аль-Райян
|3
|0
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кванджу
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Виссел Кобе
|3
|7
| 3
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|3
|6
| 5
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|3
|4
| 6
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|3
|4
| 7
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|3
|4
| 8
1/8 финала
|Шанхай Порт
|3
|4
|9
|Пхохан Стилерс
|3
|3
|10
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|3
|0
|12
|Ульсан Хёндэ
|3
|0