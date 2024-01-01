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Аль-Ахли - Аль-Шорта 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур
Аль-Ахли
Аль-Шорта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Шорта, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
24.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа C. 4-й тур Аль-Ахли2 : 1Аль-Шорта
21.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа C. 3-й тур Аль-Шорта0 : 3Аль-Ахли
17.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа A. 4-й тур Аль-Шорта2 : 1Аль-Ахли
14.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа A. 3-й тур Аль-Ахли1 : 0Аль-Шорта
31.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 1 : 0Аль-Ахли
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Ахли1 : 1
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 2Аль-Ахли
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 0 : 3Аль-Ахли
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Ахли1 : 2
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур Аль-Шорта0 : 0
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур 5 : 0Аль-Шорта
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур Аль-Шорта1 : 1
09.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/2 финала Аль-Шорта0 : 1
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала 2 : 4Аль-Шорта
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль39
2
1/8 финала
Аль-Ахли39
3
1/8 финала
Аль-Садд37
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл36
6
1/8 финала
Эстегляль33
7
1/8 финала
Аль-Гарафа33
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Персеполис31
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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