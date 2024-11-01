Реал Мадрид - Милан 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Милан, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|пз
|Лука Модрич
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|11.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|3 : 1
|30.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Китай
|0 : 0 10 : 9
|30.12.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Декабрь 2014
|2 : 4
|09.08.2012
|Ворлд Футбол Челлендж - 2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|5 : 1
|03.11.2010
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|19.10.2010
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|03.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0