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Реал Мадрид - Милан 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Реал Мадрид
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Милан, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ХорватияпзЛука Модрич
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
29ФранцияпзЮссуф Фофана
11СШАпзКристиан Пулишич
10ПортугалияпзРафаэл Леау
7ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Мадрид0 : 1Милан
24.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРеал Мадрид3 : 2Милан
08.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРеал Мадрид0 : 0Милан
11.08.2018Товарищеские матчи (клубы) - 2018Август 2018Реал Мадрид3 : 1Милан
30.07.2015Международный кубок чемпионов - 2015КитайРеал Мадрид0 : 0 10 : 9Милан
30.12.2014Товарищеские матчи (клубы) - 2014Декабрь 2014Реал Мадрид2 : 4Милан
09.08.2012Ворлд Футбол Челлендж - 2012Ворлд Футбол ЧелленджРеал Мадрид5 : 1Милан
03.11.2010Лига чемпионовГруппа G. 4-й турМилан2 : 2Реал Мадрид
19.10.2010Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРеал Мадрид2 : 0Милан
03.11.2009Лига чемпионовГруппа C. 4-й турМилан1 : 1Реал Мадрид
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид5 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Реал Мадрид
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Милан
29.10.2024Италия — Серия А10-й турМилан0 : 2
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМилан3 : 1
19.10.2024Италия — Серия А8-й турМилан1 : 0
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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