Лилль - Ювентус 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ювентус, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Ювентус
Турин, Италия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Анхель Гомес
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|11
|нп
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Маттиа Перин
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|7
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Душан Влахович
|22
|нп
|Тимоти Веа
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Лилль» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0