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Лилль - Ювентус 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Лилль
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ювентус, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Ювентус
Турин, Италия
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
8АнглияпзАнхель Гомес
23КосовонпЭдон Жегрова
11НорвегиянпОсам Сахрауи
9КанаданпДжонатан Дэвид
1ИталияврМаттиа Перин
37ИталиязщНиколо Савона
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
27ИталияпзАндреа Камбьязо
7ПортугалиянпШику Консейсау
9СербиянпДушан Влахович
22СШАнпТимоти Веа
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 2Лилль
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 3Лилль
18.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 0Лилль
05.10.2024Франция — Лига 17-й турЛилль2 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 2Ювентус
30.10.2024Италия — Серия А10-й турЮвентус2 : 2
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур4 : 4Ювентус
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЮвентус0 : 1
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Лилль» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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