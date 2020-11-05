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Болонья - Монако 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Болонья
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Монако, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Монако
Монако, Монако
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
11ШвейцариянпДан Ндой
9АргентинанпСантьяго Кастро
1ПольшаврРадослав Маецки
2Бразилиязщ Вандерсон
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКаю Энрике
15СенегалпзЛамин Камара
88ФранцияпзСунгуту Магасса
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
36ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБолонья2 : 3Монако
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Болонья
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 0Болонья
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
06.10.2024Италия — Серия А7-й турБолонья0 : 0
01.11.2024Франция — Лига 110-й турМонако0 : 1
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур2 : 1Монако
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМонако5 : 1
18.10.2024Франция — Лига 18-й турМонако0 : 0
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур1 : 2Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Болонья» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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