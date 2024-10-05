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ПСВ Эйндховен - Жирона 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
ПСВ Эйндховен
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Жирона, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Жирона
Жирона, Испания
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
32БельгиязщМаттео Дамс
20НидерландыпзГус Тиль
34МароккопзИсмаэль Сайбари
7СШАнпМалик Тилльман
5ХорватиянпИван Перишич
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
13АргентинаврПауло Гассанига
15Испаниязщ Хуанпе
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
4ИспаниязщАрнау Мартинес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзОриоль Ромеу
6НидерландыпзДонни ван де Бек
20ИспаниянпБрайан Хиль
19Северная МакедониянпБоян Миовски
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турПСВ Эйндховен6 : 0
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турПСВ Эйндховен2 : 1
02.11.2024Испания — Примера12-й турЖирона4 : 3
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Жирона
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Жирона
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЖирона2 : 0
19.10.2024Испания — Примера10-й турЖирона0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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