ПСВ Эйндховен - Жирона 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Жирона, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Жирона
Жирона, Испания
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|7
|нп
|Малик Тилльман
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|15
|зщ
|Хуанпе
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Боян Миовски
Главные тренеры
|Петер Бош
|Анхель Мичел
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0