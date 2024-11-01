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Динамо М - Локомотив М 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Динамо МЛокомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М0 : 2Локомотив М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0Динамо М
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1Локомотив М
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1Локомотив М
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4Локомотив М
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 3Динамо М
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 3 ДВДинамо М
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М3 : 3Динамо М
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М1 : 1Локомотив М
01.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 6Динамо М
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 3 : 4Динамо М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 6Динамо М
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М7 : 0
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Локомотив М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 2Локомотив М
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 2 7 : 8Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.

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