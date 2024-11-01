Динамо М - Локомотив М 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3 ДВ
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 3
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 6
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|7 : 0
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.