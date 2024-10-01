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Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 11:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
Сентрал Кост Маринерс
Шанхай Шэньхуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сентрал Кост Маринерс
Госфорд, Австралия
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
02.11.2024 Австралия — А-лига 3-й тур Сентрал Кост Маринерс0 : 0
26.10.2024 Австралия — А-лига 2-й тур 1 : 1Сентрал Кост Маринерс
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 3 : 2Сентрал Кост Маринерс
18.10.2024 Австралия — А-лига 1-й тур Сентрал Кост Маринерс0 : 0
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Сентрал Кост Маринерс1 : 2
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур 1 : 2Шанхай Шэньхуа
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 2
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 0
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 1
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 3 : 0Шанхай Шэньхуа
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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