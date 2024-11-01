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Пахтакор - Аль-Райян 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур
Пахтакор
Аль-Райян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пахтакор - Аль-Райян, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
История личных встреч
31.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202423-й турПахтакор3 : 1
26.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202422-й тур2 : 0Пахтакор
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й тур0 : 0Пахтакор
06.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202421-й турПахтакор4 : 2
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур1 : 1Пахтакор
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Райян1 : 2
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур2 : 1Аль-Райян
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Райян1 : 3
09.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 4Аль-Райян
29.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа E. 6-й тур4 : 2
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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