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Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
История личных встреч
07.05.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа H. 5-й тур Кавасаки Фронтале2 : 2Шанхай Порт
06.03.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа H. 1-й тур Шанхай Порт1 : 0Кавасаки Фронтале
04.04.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа F. 5-й тур Шанхай Порт1 : 1Кавасаки Фронтале
13.02.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа F. 1-й тур Кавасаки Фронтале0 : 1Шанхай Порт
01.11.2024 Япония — Джей-лига 35-й тур Кавасаки Фронтале1 : 3
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 2 : 0Кавасаки Фронтале
18.10.2024 Япония — Джей-лига 34-й тур Кавасаки Фронтале1 : 1
05.10.2024 Япония — Джей-лига 33-й тур 1 : 4Кавасаки Фронтале
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Кавасаки Фронтале0 : 1
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур Шанхай Порт5 : 0
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур 0 : 1Шанхай Порт
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шанхай Порт3 : 2
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур 3 : 1Шанхай Порт
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 3 : 0Шанхай Порт
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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