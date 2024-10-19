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Брюгге - Астон Вилла 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Брюгге
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Астон Вилла, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
22 Бельгия вр Симон Миньоле
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
55 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
7 Дания пз Андреас Сков Ольсен
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
30 Швейцария пз Ардон Яшари
8 Греция пз Христос Дзолис
17 Бельгия нп Ромео Верман
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Англия пз Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
02.11.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 13-й тур 0 : 1Брюгге
30.10.2024 Кубок Бельгии 1/16 финала Брюгге6 : 1
27.10.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 12-й тур Брюгге2 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 1Брюгге
19.10.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 11-й тур 1 : 2Брюгге
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 4 : 1Астон Вилла
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла1 : 2
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Астон Вилла2 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 3Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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