Брюгге - Астон Вилла 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Астон Вилла, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|30
|пз
|Ардон Яшари
|8
|пз
|Христос Дзолис
|17
|нп
|Ромео Верман
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|пз
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Унаи Эмери
История личных встреч
|02.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|6 : 1
|27.10.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 12-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0