01:50 ()
Свернуть список

Спарта П - Брест 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Киев, Украина);
Спарта П
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Брест, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Брест
Брест, Франция
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Филип Панак
25 Дания зщ Асгер Сёренсен
18 Чехия пз Лукаш Садилек
28 Чехия пз Томаш Виснер
6 Финляндия пз Каан Кайринен
20 Албания пз Казим Лячи
32 Чехия пз Матей Ринеш
13 Чехия пз Крыштоф Данек
7 Нигерия нп Виктор Олатунджи
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
22 Мали зщ Массадио Айдара
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
Главные тренеры
Дания Ларс Фриис
Франция Эрик Руа
История личных встреч
02.11.2024 Чехия — Высшая лига 14-й тур Спарта П1 : 3
27.10.2024 Чехия — Высшая лига 13-й тур 1 : 0Спарта П
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 0Спарта П
19.10.2024 Чехия — Высшая лига 12-й тур Спарта П2 : 1
06.10.2024 Чехия — Высшая лига 11-й тур 2 : 1Спарта П
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Брест0 : 1
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 2Брест
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Брест1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Брест1 : 1
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close