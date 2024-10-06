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Црвена Звезда - Барселона 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Црвена Звезда
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Барселона, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона
Барселона, Испания
1СербияврМарко Илич
24Буркина-ФасозщНассер Джига
66Южная КореязщСёл Юн Ву
23СербиязщМилан Родич
5СербиязщУрош Спаич
21СловенияпзТими Элшник
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
27Анголапз Милсон
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
55СербияпзАндрия Максимович
9СенегалнпШериф Ндиайе
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
19ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
21НидерландыпзФренки де Йонг
20ИспанияпзДани Ольмо
10ИспанияпзАнсу Фати
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
СербияВладан Милоевич
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
03.11.2024Сербия — Суперлига14-й турЦрвена Звезда3 : 0
26.10.2024Сербия — Суперлига13-й тур1 : 5Црвена Звезда
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 1Црвена Звезда
18.10.2024Сербия — Суперлига12-й турЦрвена Звезда5 : 1
06.10.2024Сербия — Суперлига11-й тур1 : 3Црвена Звезда
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1
26.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 4Барселона
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона4 : 1
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 3Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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