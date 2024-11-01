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Бешикташ - Мальмё 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
06 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Бешикташ
Мальмё

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Мальмё, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Швеция Хенрик Рюдстрём
История личных встреч
13.12.2018 Лига Европы Группа I. 6-й тур Бешикташ0 : 1Мальмё
04.10.2018 Лига Европы Группа I. 2-й тур Мальмё2 : 0Бешикташ
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ1 : 3
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 1Бешикташ
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 1Бешикташ
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ2 : 0
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Бешикташ
02.11.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 29-й тур 2 : 2Мальмё
28.10.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 28-й тур Мальмё2 : 1
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Мальмё0 : 1
19.10.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 27-й тур 1 : 1Мальмё
06.10.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 26-й тур Мальмё1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио39
2
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур39
3
1/8 финала
Андерлехт39
4
1/8 финала
Аякс37
5
1/8 финала
Галатасарай37
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф37
7
1/8 финала
Мидтьюлланн37
8
1/8 финала
Атлетик Б37
9
Плей-офф
Будё-Глимт37
10
Плей-офф
Лион36
11
Плей-офф
Рейнджерс36
12
Плей-офф
Олимпиакос36
13
Плей-офф
Стяуа36
14
Плей-офф
Фенербахче35
15
Плей-офф
Порту34
16
Плей-офф
Славия П34
17
Плей-офф
Реал Сосьедад34
18
Плей-офф
Хоффенхайм34
19
Плей-офф
Рома34
20
Плей-офф
Виктория Пльзень33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Эльфсборг33
23
Плей-офф
Ференцварош33
24
Плей-офф
АЗ Алкмар33
25 Мальмё33
26 Брага33
27 Бешикташ33
28 Твенте32
29 Юнион31
30 ПАОК31
31 РФШ31
32 Ницца31
33 Лудогорец31
34 Маккаби Т-А30
35 Динамо К30
36 Карабах30

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