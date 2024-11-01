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Блэкберн Роверс - Сток Сити 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
06 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Блэкберн Роверс
Сток Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Сток Сити, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Сток Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити0 : 3Блэкберн Роверс
10.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сток Сити3 : 2Блэкберн Роверс
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Блэкберн Роверс
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Сток Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити1 : 0Блэкберн Роверс
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сток Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Сток Сити1 : 2Блэкберн Роверс
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Сток Сити2 : 1
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 2Сток Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Сток Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Сток Сити2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Сток Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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