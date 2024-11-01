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Ковентри Сити - Дерби Каунти 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
06 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Ковентри Сити
Дерби Каунти

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Дерби Каунти, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Дерби Каунти1 : 1Ковентри Сити
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити1 : 1Дерби Каунти
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти1 : 1Ковентри Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 3Ковентри Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Ковентри Сити3 : 2
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Ковентри Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Ковентри Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ковентри Сити1 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Дерби Каунти
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Дерби Каунти1 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Дерби Каунти
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Дерби Каунти
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Дерби Каунти2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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