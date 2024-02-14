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Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
Шаньдун Тайшань
Цзинань, Китай
История личных встреч
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 1 : 0Пхохан Стилерс
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Пхохан Стилерс3 : 0
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 4 : 1Пхохан Стилерс
20.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Пхохан Стилерс1 : 1
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 2 : 0Пхохан Стилерс
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур Шаньдун Тайшань2 : 1
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур 3 : 3Шаньдун Тайшань
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шаньдун Тайшань2 : 2
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур Шаньдун Тайшань4 : 1
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 2 : 1Шаньдун Тайшань
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Наср410
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Аль-Райян43
8
1/8 финала
Эстегляль43
9 Персеполис42
10 Пахтакор42
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн41
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
5
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
6
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
8
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
9 Шанхай Порт44
10 Пхохан Стилерс33
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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